Ladro accoltellato durante rapina in villa | Regione Lombardia pagherà spese legali è legittima difesa

La Regione Lombardia si impegna a coprire le spese legali di Jonathan Rivolta, 33 anni, coinvolto in un episodio di legittima difesa. Mercoledì mattina, durante una colluttazione con un ladro che stava perpetrando un furto nella sua villa, Rivolta ha reagito con un colpo di coltello, causando la morte dell'intruso. L’evento solleva questioni sulla legittima difesa e sui limiti dell’autodifesa in situazioni di pericolo.

La Regione Lombardia è pronta a pagare le spese legali per Jonathan Rivolta, l'uomo di 33 anni (al momento non indagato) che, mercoledì mattina, ha sferrato una coltellata mortale, durante una colluttazione, ad Adamo Massa, che stava effettuando un furto (con un complice) nella sua abitazione di Lonate Pozzolo (Varese), ed è poi morto all'ospedale di Magenta (Milano), dove i suoi due complici lo avevano lasciato. Lo ha detto l'assessore alla sicurezza di Regine Lombardia, Romano La Russa, esprimendo solidarietà a Rivolta: "Si è semplicemente difeso dall'assalto dei rapinatori rom che si sono introdotti nella sua abitazione e lo hanno malmenato", ha dichiarato La Russa: "La difesa in casa propria è un atto legittimo e chi delinque deve sapere a cosa va incontro e quali possono essere le gravi conseguenze dei propri gesti violenti".

Rapina in villa, il ladro accoltellato dal padrone di casa durante il raid: morto in ospedale - Lonate Pozzolo: il proprietario di un’abitazione presa di mira da due banditi, dopo aver ricevuto una scarica di pugni sul volto, ha colpito un aggressore con una lama. msn.com

Ladro accoltellato durante una rapina in villa: si cercano i complici, il proprietario non è indagato - I carabinieri stanno cercando i complici di Adamo Massa, il rapinatore che è stato accoltellato durante un colpo in una villa di Lonate Pozzolo (Varese) e abbandonato fuori dall'ospedale di Magenta ... milanotoday.it

