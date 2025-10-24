Ladri in azione nella notte | gioielleria devastata con auto e accette danni ingenti

CISTERNINO - Nuovo grave episodio criminoso nella notte. Dopo i vari assalti dinamitardi ai danni di postazioni automatiche di erogazione di denaro, che hanno scosso la tranquillità di diversi Comuni del Brindisino e del Leccese, tra ieri e oggi, venerdì 24 ottobre, ignoti malviventi hanno messo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

