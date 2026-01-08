Mariana Rodriguez | Uscirei con Checco Zalone Entrambi single con figli sul set di Buen Camino ci siamo capiti

Mariana Rodriguez, ex gieffina e attrice nel film Buen Camino, ha dichiarato di essere interessata a uscire con Checco Zalone, noto attore e comico. Entrambi single e con figli, la Rodriguez ha condiviso questa intenzione in un’intervista, sottolineando un’attrazione reciproca che sarebbe nata anche sul set. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione, offrendo uno sguardo sulla sua vita privata e sui desideri sentimentali.

