La verità sulla strage di Crans-Montana | Servivano almeno 100 mila franchi

La vicenda della strage di Crans-Montana rivela che, nelle prime ore di Capodanno, tra l'una e le due, erano necessari almeno 100 mila franchi. Questa cifra rappresenta il minimo richiesto in quel breve intervallo, evidenziando l'entità delle risorse coinvolte nel contesto degli eventi verificatisi durante la notte di Capodanno.

Servono «almeno 100 mila franchi ». Non nel corso dell’intera festa «ma nelle sole prime ore di Capodanno, indicativamente tra l’una e le due». Decine di ragazzi sono entrati al Le Constellation di Crans-Montana per festeggiare il Capodanno perché «quella notte la proprietà era decisa a guadagnare rapidamente una cifra considerevole». La co-proprietaria Jessica Moretti chiedeva ai dipendenti di darsi da fare e ai dj di alzare la musica. Mentre durante gli interrogatori lei e il marito Jacques hanno accusato la cameriera Cyane Panine, ovvero «la ragazza con il casco», per essere salita sulle spalle di un collega con le candele accese: «L’ha fatto di sua iniziativa». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti

Leggi anche: “In quei secondi…”. Crans-Montana, la simulazione svela la verità sulla strage

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans-Montana Valditara | Accertare al più presto la verità in Svizzera; Crans-Montana il papà di Chiara Costanzo | Il governo faccia emergere la verità; Cancellati tutti i nomi Strage Crans-Montana la verità si scopre solo ora ed esplode la rabbia; Crans-Montana a Genova i funerali di Emanuele Galeppini Il vescovo | Chiediamo giustizia e verità.

Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei potenti petardi vicino ai corpi - Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. ilsecoloxix.it