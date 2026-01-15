La strana avventura di fratello e sorella dopo Juve-Cremonese | 3 bottiglie di spumante e notte da clandestini allo Stadium

Dopo la partita tra Juventus e Cremonese, un episodio ha coinvolto un fratello e una sorella, scoperti dal personale di vigilanza allo Stadium. I due avevano consumato tre bottiglie di spumante e trascorso la notte in modo non autorizzato. L’uomo è stato arrestato e sarà sottoposto a processo per direttissima, mentre la donna è stata denunciata alla Procura di Torino. Un episodio che evidenzia le misure di sicurezza e le conseguenze di comportamenti illeciti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.