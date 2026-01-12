Spettatori Juve Cremonese | entusiasmo alle stelle per la squadra di Spalletti! In quanti erano allo Stadium

L'entusiasmo dei tifosi della Juventus è palpabile allo Stadium, dove si è svolta la partita contro la Cremonese. La presenza di spettatori ha contribuito a creare un’atmosfera vibrante, dimostrando l'interesse e il supporto costante alla squadra di Spalletti. Quanti erano presenti in tribuna? Ecco i dati ufficiali sulla affluenza, per offrire un quadro chiaro di un evento sportivo che ha coinvolto molti appassionati.

per assistere alla goleada. Il dato ufficiale delle presenze all’Allianz Stadium per la sfida contro la Cremonese conferma quello che l’aria di Torino suggerisce da settimane: tra il club e la sua tifoseria è scoppiato nuovamente un amore profondo e incondizionato. Sono 39.585 gli spettatori che hanno risposto all’appello della società, un numero che sfiora la capienza massima e certifica l’ennesimo sold-out della stagione. Un entusiasmo travolgente. Questo dato non è solo una statistica da botteghino, ma la prova tangibile del “vento nuovo” portato da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spettatori Juve Cremonese: entusiasmo alle stelle per la squadra di Spalletti! In quanti erano allo Stadium Leggi anche: Spettatori Juve Lecce: quanti tifosi erano presenti allo Stadium per la prima del 2026 Leggi anche: Gol Bremer e David, Juve Cremonese 2-0 dopo 15?: uno-due terrificante della squadra di Spalletti allo Stadium – FOTO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Spettatori live 9-12 gennaio: tanti pisani a Udine. Juve-Cremonese, diretta: risultato in tempo reale. Spazio per Zhegrova - I bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro la squadra di Nicola per riagguantare la zona Champions e accorciare sulle squadre di testa ... tuttosport.com

#SerieA, #Inter e #Juventus trainano gli ascolti di DAZN: 6,5 milioni di spettatori davanti alla tv nel 18° turno di campionato. Ecco i dati partita per partita x.com

Juventus. Primo Amore: prevendite dal 16 gennaio Presentato in anteprima all'ultimo Torino Film Festival, "JUVENTUS. PRIMO AMORE" riporta gli spettatori al decennio 1975-1985 A dieci anni dallo straordinario successo di “Bianconeri. Juventus Story“, che - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.