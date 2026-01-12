Spettatori Juve Cremonese | entusiasmo alle stelle per la squadra di Spalletti! In quanti erano allo Stadium

L'entusiasmo dei tifosi della Juventus è palpabile allo Stadium, dove si è svolta la partita contro la Cremonese. La presenza di spettatori ha contribuito a creare un’atmosfera vibrante, dimostrando l'interesse e il supporto costante alla squadra di Spalletti. Quanti erano presenti in tribuna? Ecco i dati ufficiali sulla affluenza, per offrire un quadro chiaro di un evento sportivo che ha coinvolto molti appassionati.

per assistere alla goleada. Il dato ufficiale delle presenze all’Allianz Stadium per la sfida contro la Cremonese conferma quello che l’aria di Torino suggerisce da settimane: tra il club e la sua tifoseria è scoppiato nuovamente un amore profondo e incondizionato. Sono  39.585 gli spettatori  che hanno risposto all’appello della società, un numero che sfiora la capienza massima e certifica l’ennesimo  sold-out  della stagione. Un entusiasmo travolgente. Questo dato non è solo una statistica da botteghino, ma la prova tangibile del “vento nuovo” portato da  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

