La sanità aretina la Fabbrica delle idee organizza l' incontro con il direttore Marco Torre
La Fabbrica delle Idee organizza giovedì 15 gennaio, dalle 17 alle 19, presso la Casa delle Energie di Arezzo, un incontro con il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre. L’evento si focalizza sullo stato della sanità aretina, analizzando criticità, prospettive e opportunità per il futuro del settore sanitario locale. Un'occasione per approfondire temi di interesse pubblico e ascoltare le prospettive dell’azienda sanitaria territoriale.
La Fabbrica delle Idee ha promosso per giovedì 15 gennaio dalle ore 17 alle 19, presso la Casa delle Energie in Arezzo, un incontro con il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est sul tema “La stato della sanità aretina- criticità- prospettive - opportunità”. L’incontro si svolgerà sul modello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: La Fabbrica delle Idee incontra il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est
Leggi anche: Rinnovabili, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro con il professor Marco Giusti
La Fabbrica delle Idee incontra il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est - Arezzo, 14 gennaio 2026 – La Fabbrica delle Idee ha promosso per giovedì15 gennaio dalle ore 17 alle 19, presso la Casa delle Energie in Arezzo, un incontro con il Direttore Generale dell’Azienda USL ... msn.com
AREZZO. TANTI: FOCUS PRONTO SOCCORSO, PROPOSTO 22 GENNAIO PER INCONTRO CON LA ASL. CONFRONTO VIII EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI DELLA SANITÀ ARETINA. PRIMA IL CONFRONTO, SE NON BASTERÀ ALLORA PASSEREM facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.