La sanità aretina la Fabbrica delle idee organizza l' incontro con il direttore Marco Torre

Da arezzonotizie.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fabbrica delle Idee organizza giovedì 15 gennaio, dalle 17 alle 19, presso la Casa delle Energie di Arezzo, un incontro con il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre. L’evento si focalizza sullo stato della sanità aretina, analizzando criticità, prospettive e opportunità per il futuro del settore sanitario locale. Un'occasione per approfondire temi di interesse pubblico e ascoltare le prospettive dell’azienda sanitaria territoriale.

