Al Bufalini la risonanza magnetica è più ' umana' | proiettati cartoni animati e paesaggi naturali
Una luce nuova entra nella sala della risonanza magnetica dell’ospedale Bufalini di Cesena. Grazie alla generosità dell’associazione All Together Charity, dell’azienda Medri e da una collaborazione tra il Cesena Football Club e Pubblisole, è stato donato e installato un videoproiettore Full Hd. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
