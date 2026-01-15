La Provincia sposti la sede a Urbino

La Provincia ha annunciato il trasferimento della propria sede a Urbino, in applicazione del decreto-legge che, da circa due anni, riconosce entrambe le città come capoluoghi delle province doppie. Questa decisione riflette l’aggiornamento normativo volto a ridefinire l’organizzazione amministrativa locale, considerando le specificità territoriali e storiche delle aree coinvolte. L’evento rappresenta un cambiamento importante nel contesto amministrativo della regione.

Sono passati quasi due anni dal decreto-legge del governo che stabiliva che le province doppie avessero come capoluoghi a tutti gli effetti entrambe le città. Tra queste c’era Urbino, che dopo oltre 160 anni vedeva il suo status riconosciuto a tutti gli effetti. Ma dal gennaio 2024, andando nel concreto, cosa è cambiato per la città? Il comune può partecipare a bandi e ottenere fondi destinati alle città capoluogo; il numero dei componenti di giunta e consiglio comunali è aumentato; i compensi della giunta sono aumentati. Ma a livello di istituzioni prettamente provinciali (Provincia, Prefettura, Questura ed enti con diramazioni provinciali) non è accaduto nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

