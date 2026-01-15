La nazionale italiana ristoratori inizia l’anno a La Palta di Bilegno

La Nazionale Italiana Ristoratori (NIR) apre il 2024 con un incontro a La Palta di Bilegno. La NIR rappresenta chef e imprenditori della ristorazione che condividono valori di solidarietà e passione per il calcio. L’iniziativa mira a rafforzare i legami tra le nuove generazioni e a promuovere la collaborazione nel settore. Un’occasione per consolidare l’identità e il senso di comunità della grande famiglia dei ristoratori italiani.

Si allarga alle nuove generazioni la grande famiglia della Nir, la Nazionale Italiana Ristoratori che raggruppa sotto la bandiera della solidarietà chef e imprenditori del settore della ristorazione uniti dalla passione per il calcio. Lunedì 12 gennaio, nell'impeccabile e prestigiosa cornice del.

