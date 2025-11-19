Michelin confermata la stella a La Palta di Bilegno
Il prestigioso Teatro Regio di Parma ha ospitato nella giornata del 19 novembre la cerimonia di presentazione della Guida Michelin 2026, l’appuntamento più atteso dell’anno da chef, ristoratori e appassionati di alta cucina. Sono 22 i ristoranti che hanno conquistato la loro prima stella nella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
