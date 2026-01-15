Oggi a Lecco è stata inaugurata la nuova sede della Motorizzazione civile, che rimane stabile nel territorio. La ristrutturazione ha permesso di migliorare gli spazi di lavoro e l'accessibilità per utenti e funzionari. La nuova sede rappresenta un passo importante per garantire servizi più efficienti e un servizio pubblico più vicino alle esigenze della comunità lecchese.

Lecco, 15 gennaio 2026 – Una nuova sede per la Motorizzazione civile. Nella mattinata di oggi si è svolta l' inaugurazione dei nuovi locali del presidio di Lecco della Motorizzazione civile. La nuova sede si trova in uffici della Provincia di Lecco. La Motorizzazione civile di Lecco ha rischiato di essere chiusa per essere trasferita in una sede unificata a Como. Per evitare di eliminare un servizio importante e di obbligare i lecchesi a trasferte e Como, anche per gli esami della patente, è stata trovata la soluzione di spazi messi a disposizione dalla Provincia. L’ipotesi accantonata . “Dopo che l'Agenzia regionale del Demanio ha definito il Piano di razionalizzazione degli edifici pubblici, si era deciso di trasferire gli uffici di Lecco nella sede unificata di Como – ripercorre la vicenda Antonello Persano, direttore generale territoriale per il nord-ovest (Lombardia, Piemonte e Liguria) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Motorizzazione civile resta a Lecco e si regala una sede tutta nuova

Leggi anche: Inaugurati i nuovi locali della Motorizzazione civile di Lecco

Leggi anche: La nuova maglietta ufficiale del servizio civile made in Lecco

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Motorizzazione Lecco, si inaugura la nuova sede. Tutte le informazioni.

La Motorizzazione civile resta a Lecco e si regala una sede tutta nuova - La collaborazione fra le istituzioni ha permesso di “salvarla” e di trovarle degli uffici più adeguati all’interno della Provincia di Lecco ... ilgiorno.it