Inaugurati i nuovi locali della Motorizzazione civile di Lecco

Oggi, giovedì 15 gennaio, è stato inaugurato il nuovo presidio della Motorizzazione civile di Lecco, situato in corso Matteotti 3/C. I nuovi locali, messi a disposizione dalla Provincia di Lecco, sono stati aperti ufficialmente questa mattina, offrendo un ambiente più funzionale e aggiornato per i servizi destinati agli utenti. La riqualificazione degli spazi mira a migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza fornita alla cittadinanza.

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, sono stati inaugurati i nuovi locali del presidio di Lecco della Motorizzazione civile, negli spazi messi a disposizione dalla Provincia di Lecco nel palazzo di corso Matteotti 3C. L'ingegner Antonello Persano, direttore generale territoriale per il nord-ovest (Lombardia, Piemonte e Liguria) del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha introdotto la cerimonia ripercorrendo le tappe della vicenda che circa due anni fa aveva aperto anche un accesso derby tra Lecco e Como per evitare accorpamenti o traslochi sull'altro ramo del lago.

