Vannacci lo spacca-Lega | i malumori interni che agitano Salvini

Non si era mai visto nell'ultimo partito leninista rimasto in Italia, la Lega di Matteo Salvini, un tale livello di insoddisfazione. Forse nemmeno quando l'attuale segretario prese il potere rottamando Umberto Bossi, travolto dall'età, dal malessere e dalle vicende politico-giudiziarie. Lo stile della casa è sempre stato un altro rispetto al Partito democratico, dove i panni si lavano in pubblico – un'ostensione quotidiana di cenci volanti, ovviamente prima che arrivasse Elly Schlein alla guida – grazie a dichiarazioni social e interviste e convegni. Umberto Bossi (Imagoeconomica). Le colpe per la disastrosa campagna elettorale in Toscana.

