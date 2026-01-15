La Groenlandia non è in vendita | il bluff immobiliare di Trump
La proposta di Donald Trump di acquistare la Groenlandia ha suscitato molte discussioni, ma è importante chiarire che l'isola non è in vendita. Questa notizia ha alimentato varie interpretazioni, spesso lontane dalla realtà, e ha evidenziato le differenze tra le dinamiche internazionali e il nostro contesto nazionale. In questo articolo analizzeremo i fatti e il vero significato di questa vicenda, senza ricorrere a sensazionalismi.
Roma, 15 gen – Chiariamo una cosa subito: la dichiarazione di Donald Trump “con le buone o con le cattive” a proposito del capriccio groenlandese non ha alcun corrispettivo nella nostrana massima “con l’amore se è possibile, con la forza se è necessario”. Lo diciamo per chi si ostina a cercare affinità, parallelismi o addirittura profonde interpretazioni. Non ce ne sono. Nemmeno una protuberanza. Esiste un italian style che ha fatto scuola e i tentativi di imitazione restano quello che sono: falsi d’autore, cinesaglie geopolitiche della peggior specie. Trump e le pretese sulla Groenlandia. Per questo non vale nemmeno la pena scomodare il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
