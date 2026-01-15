La giustizia non può avere paura

La giustizia si fonda sulla ricerca della verità e sulla serenità delle prove. Gentile direttore Feltri, considerando la sua convinzione sull’innocenza di Alberto Stasi, mi interessa conoscere il suo punto di vista sul comportamento della famiglia Poggi, che inizialmente aveva condiviso il dolore, ma successivamente ha accusato senza mezzi termini l’indagato. Un confronto che invita a riflettere sull’importanza di mantenere un approccio equilibrato e rispettoso nel percorso giudiziario.

Gentile direttore Feltri, conoscendo la sua certezza sull'innocenza di Alberto Stasi, sarei curioso di sapere la sua opinione sul comportamento della famiglia Poggi che, dopo una iniziale condivisione del dolore di Stasi per l'uccisione di Chiara, si è poi sempre scagliata, in particolare la madre, contro di lui ritenendolo senza ombra di dubbio l'assassino della figlia. Anche adesso, dopo la riapertura delle indagini, i Poggi confutano qualsiasi nuovo elemento che suggerisca l'innocenza di Stasi indirizzando i sospetti su altri soggetti. Come si spiega tale atteggiamento? La loro priorità, come la nostra, non dovrebbe essere quella di individuare il vero colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio? La ringrazio e la saluto cordialmente.

