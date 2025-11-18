Riforma giustizia Nordio | Separazione carriere la voleva Gelli? Poteva avere opinioni giuste

18 nov 2025

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel difendere il referendum costituzionale, minimizza il fatto che la riforma delle separazione delle carriere fosse nei piani della P2, e dice che anche Licio Gelli poteva avere idee corrette: "Se Gelli ha detto che Gesù è morto in croce, non per questo dobbiamo dire che è morto di polmonite. Anche l'orologio sbagliato segna due volte al giorno l'ora giusta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

