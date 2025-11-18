Riforma giustizia Nordio | Separazione carriere la voleva Gelli? Poteva avere opinioni giuste

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel difendere il referendum costituzionale, minimizza il fatto che la riforma delle separazione delle carriere fosse nei piani della P2, e dice che anche Licio Gelli poteva avere idee corrette: "Se Gelli ha detto che Gesù è morto in croce, non per questo dobbiamo dire che è morto di polmonite. Anche l'orologio sbagliato segna due volte al giorno l'ora giusta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#omnibus Il procuratore Nicola Gratteri critica la riforma costituzionale della Giustizia, in particolare sulla separazione delle carriere dei magistrati: "Si cambia la costituzione per 30 persone l'anno" - facebook.com Vai su Facebook

Anche a #Rovigo parliamo della riforma della giustizia con il Ministro Casellati, l’On Cortellazzo e il segretario cittadino Bimbatti. Vai su X

Riforma giustizia, Nordio: “Separazione carriere la voleva Gelli? Poteva avere opinioni giuste” - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel difendere il referendum costituzionale, minimizza il fatto che la riforma delle separazione delle carriere ... Riporta fanpage.it

Giustizia: Bonelli, 'scandaloso, Nordio conferma separazione carriere disegno P2' - "Le parole di Nordio sono scandalose e confermano che la riforma della separazione delle carriere è il compimento del disegno eversivo della loggia P2. Come scrive iltempo.it

Nordio: "Licio Gelli era per la separazione delle carriere? Anche l'orologio sbagliato segna due volte l'ora giusta" - Il ministro della Giustizia: "Le verità non dipendono da chi le proclama, ma dall'oggettività che rappresentano" ... Secondo today.it