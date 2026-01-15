La Fondazione POMA Liberatutti di Pescia si presenta a Firenze

La Fondazione POMA Liberatutti di Pescia, ente culturale che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo nel territorio, si presenta a Firenze. L’occasione è la mostra del libro “Quindi… sette incontri del duemilaventicinque”, che raccoglie e narra i momenti più significativi dei primi tre anni di attività della fondazione, offrendo uno sguardo autentico e approfondito sul suo percorso e sui progetti realizzati.

La Fondazione POMA Liberatutti, realtà culturale nata a Pescia e divenuta in pochi anni un punto di riferimento per il territorio, arriva a Firenze per presentare Quindi. sette incontri del duemilaventicinque, il libro che raccoglie e racconta il cuore dei suoi primi tre anni di attività.

Pescia, viaggio nel laboratorio della comunità Poma Liberatutti - Al primo piano di un ex laboratorio di marmo due sale hanno pareti con mattonelle fuori dal comune che, va detto, resteranno qui solo temporaneamente. corrierefiorentino.corriere.it

Il 20 gennaio Alberto Demagistris presenterà a GO "Quindi… Sette incontri del duemilaventicinque" (Edizioni Fondazione POMA Liberatutti). Sette incontri diversi per tono e linguaggio — dalla spiritualità all’arte urbana , dalla poesia al teatro e alla mus facebook

A Natale 2025, in attesa del sequel nel 2026 a livello di videoclip del nuovo album “Flash” del Michele Marini OrganicTrio, con questo videoclip realizzato presso la meravigliosa cornice della Fondazione POMA Liberatutti auguro a tutte le amiche e gli amici d x.com

