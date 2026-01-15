La Fondazione POMA Liberatutti di Pescia si presenta a Firenze

La Fondazione POMA Liberatutti di Pescia, ente culturale che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo nel territorio, si presenta a Firenze. L’occasione è la mostra del libro “Quindi… sette incontri del duemilaventicinque”, che raccoglie e narra i momenti più significativi dei primi tre anni di attività della fondazione, offrendo uno sguardo autentico e approfondito sul suo percorso e sui progetti realizzati.

