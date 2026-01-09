A teatro si torna a parlare ai ragazzi con Liberatutti una riflessione sul mondo dello sport e la ricerca del successo

Domenica 18 gennaio, alle ore 17, sul palco del Teatro Giovanni Testori va in scena "Liberatutti", una performance teatrale originale e ironica che esplora il ruolo sempre più pervasivo dello sport e della competizione nella società contemporanea. Lo spettacolo, regia e drammaturgia di Marta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

