La discarica nascosta sotto il viadotto di Corso Francia

Sotto il viadotto di Corso Francia si nasconde una discarica che rischia di compromettere l’ambiente circostante. Un tempo, l’area ospitava la “Ri-Ciclo”, un’officina dedicata al riutilizzo e al riciclo, attiva fino a prima del Covid. Oggi, quella realtà è scomparsa, lasciando spazio a discariche clandestine che richiedono attenzione e interventi concreti per tutelare il territorio.

Lombardia sotto silenzio: i capannoni-discarica trasformano il Nord nella nuova Terra dei Fuochi. Scopri cosa sta emergendo, articolo dal link in bio o nei commenti. #Lombardia #TerraDeiFuochi #Ambiente #Inchiesta #Italia facebook

