La discarica nascosta sotto il viadotto di Corso Francia

Da romatoday.it 15 gen 2026

Sotto il viadotto di Corso Francia si nasconde una discarica che rischia di compromettere l’ambiente circostante. Un tempo, l’area ospitava la “Ri-Ciclo”, un’officina dedicata al riutilizzo e al riciclo, attiva fino a prima del Covid. Oggi, quella realtà è scomparsa, lasciando spazio a discariche clandestine che richiedono attenzione e interventi concreti per tutelare il territorio.

C'era una volta la “ri-ciclo” officina del Villaggio Olimpico. Ora, ormai da prima del Covid, non c'è più. E al suo posto, sotto al viadotto di Corso Francia, c'è uno spazio recintato e occultato da una rete scura, che raccoglie bivacchi, occasionali senza dimora e rifiuti ingombranti abbandonati. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

