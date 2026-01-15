La discarica nascosta sotto il viadotto di Corso Francia
Sotto il viadotto di Corso Francia si nasconde una discarica che rischia di compromettere l’ambiente circostante. Un tempo, l’area ospitava la “Ri-Ciclo”, un’officina dedicata al riutilizzo e al riciclo, attiva fino a prima del Covid. Oggi, quella realtà è scomparsa, lasciando spazio a discariche clandestine che richiedono attenzione e interventi concreti per tutelare il territorio.
C'era una volta la “ri-ciclo” officina del Villaggio Olimpico. Ora, ormai da prima del Covid, non c'è più. E al suo posto, sotto al viadotto di Corso Francia, c'è uno spazio recintato e occultato da una rete scura, che raccoglie bivacchi, occasionali senza dimora e rifiuti ingombranti abbandonati. 🔗 Leggi su Romatoday.it
