Era scomparso da due giorni uomo trovato morto sotto il viadotto autostradale Madonna del Ponte

Il corpo di un uomo, che era scomparso da Capaci nel giorno dell'Immacolata, è stato trovato oggi privo di vita sul letto del fiume sottostante il viadotto Madonna del Ponte, dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo alpino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it