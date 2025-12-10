Era scomparso da due giorni uomo trovato morto sotto il viadotto autostradale Madonna del Ponte

Palermotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo scomparso da due giorni a Capaci è stato trovato morto sotto il viadotto Madonna del Ponte sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Il corpo è stato rinvenuto nel letto del fiume sottostante, segnando un tragico epilogo alla sua sparizione.

Il corpo di un uomo, che era scomparso da Capaci nel giorno dell'Immacolata, è stato trovato oggi privo di vita sul letto del fiume sottostante il viadotto Madonna del Ponte, dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo alpino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

