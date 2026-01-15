La Cardiologia universitaria del Policlinico sul tetto d' Italia | conferiti tre prestigiosi riconoscimenti

La Cardiologia universitaria del Policlinico di Foggia ha ricevuto tre importanti riconoscimenti dalla Società Italiana di Cardiologia, assegnati a professionisti della Struttura Complessa. Questi premi attestano l’eccellenza e l’impegno della struttura nel campo della cardiologia, confermando il ruolo di leadership a livello nazionale. La riconosciuta qualità delle attività e della ricerca contribuisce a rafforzare la reputazione del Policlinico come centro di riferimento per la salute cardiovascolare.

Prestigiosi riconoscimenti per la Cardiologia Universitaria del Policlinico di Foggia - Michele Correale è stato nominato Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio sull’Insufficienza del Cuore Destro e Sinistro, settore fondamentale nella gestione clinica dei pazienti ... giornaledipuglia.com

Cuore infranto? Per il Policlinico di Foggia dipende tutto dal cervello - Lo studio realizzato dai team delle strutture di cardiologia universitaria e di medicina nucleare è stato pubblicato sul Journal of the American college of cardiology- lagazzettadelmezzogiorno.it

