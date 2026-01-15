La Cardiologia universitaria del Policlinico sul tetto d' Italia | conferiti tre prestigiosi riconoscimenti
La Cardiologia universitaria del Policlinico di Foggia ha ricevuto tre importanti riconoscimenti dalla Società Italiana di Cardiologia, assegnati a professionisti della Struttura Complessa. Questi premi attestano l’eccellenza e l’impegno della struttura nel campo della cardiologia, confermando il ruolo di leadership a livello nazionale. La riconosciuta qualità delle attività e della ricerca contribuisce a rafforzare la reputazione del Policlinico come centro di riferimento per la salute cardiovascolare.
Prestigiosi riconoscimenti sono stati conferiti dalla Società Italiana di Cardiologia a tre professionisti della Struttura Complessa di Cardiologia Universitaria del Policlinico di Foggia.Il prof. Natale Brunetti, direttore della Struttura Complessa di Cardiologia Universitaria, è stato eletto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
