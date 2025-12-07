Benevento due prestigiosi riconoscimenti letterari per Nicola Sguera
Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri Nicola Sguera ha ricevuto due riconoscimenti letterari. In mattinata è risultato terzo al prestigioso Premio internazionale “Città di Pomezia” per la sezione “silloge inedita” con “Una luce che risplende in luoghi oscuri”. La giuria, presieduta dal prof. Massimiliano Pecora, ha così motivato il premio: «per l’uso sapiente della poesia gnomica ricollocata in chiave contemporanea, per le articolate e accorte occorrenze del novenario e del settenario alternati a sentenziosi esercizi di “prosa numerosa”, per la mimesi di una nuova innodia pentecostale giocata sul registro laico e consustanziata dalla ripresa del soggiacente tentativo di superare la disperazione intergenerazionale a favore di una misurata e non prostrata accettazione delle turpitudini della vita». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Finalmente ci siamo! Il nuovo Showroom Convivium Cucine di Benevento sta per aprire le sue porte… e vogliamo condividere questo momento con voi. Vi aspettiamo domenica 14 dicembre, alle ore 17.00, per scoprire uno spazio progettato nel dettaglio, co - facebook.com Vai su Facebook
Wolters Kluwer ottiene due riconoscimenti A-Team Innovation Awards per l’eccellenza nella trasformazione dei dati e della gestione del rischio normativo integrato - Wolters Kluwer Financial & Corporate Compliance ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti 2025 A- Segnala ansa.it
San Pio, due nuovi bollini rosa dalla Fondazione Onda - L’AORN San Pio di Benevento ha ottenuto un nuovo riconoscimento dalla Fondazione Onda, che ha assegnato i ‘Bollini Rosa’ per il biennio 2026- Da ntr24.tv
Ospedale San Pio: due bollini rosa dalla fondazione Onda - L'articolo Ospedale San Pio: due bollini rosa dalla fondazione Onda proviene da OttoPagine. Secondo msn.com