benevento due prestigiosi riconoscimenti letterari per nicola sguera

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri Nicola Sguera ha ricevuto due riconoscimenti letterari. In mattinata è risultato terzo al prestigioso Premio internazionale “Città di Pomezia” per la sezione “silloge inedita” con “Una luce che risplende in luoghi oscuri”. La giuria, presieduta dal prof. Massimiliano Pecora, ha così motivato il premio: «per l’uso sapiente della poesia gnomica ricollocata in chiave contemporanea, per le articolate e accorte occorrenze del novenario e del settenario alternati a sentenziosi esercizi di “prosa numerosa”, per la mimesi di una nuova innodia pentecostale giocata sul registro laico e consustanziata dalla ripresa del soggiacente tentativo di superare la disperazione intergenerazionale a favore di una misurata e non prostrata accettazione delle turpitudini della vita». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

