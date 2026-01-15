Jonathan Rivolta ronde di carabinieri attorno alla villa | i rom giurano vendetta

A Lonate Pozzolo, nel Varesotto, si sono svolti interventi delle forze dell’ordine intorno a una villetta dopo l’irruzione di due ladri. Il proprietario, Jonathan Rivolta, 33 anni, era presente in casa al momento dell’accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni tra i rom coinvolti, che hanno minacciato vendetta. La dinamica degli eventi è al centro delle indagini, mentre si valuta l’ipotesi di legittima difesa.

Sarebbe fondata l'ipotesi di legittima difesa nella vicenda di Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove due ladri hanno fatto irruzione in una villetta bifamiliare alle 11 di ieri, mercoledì 14 gennaio, mentre il proprietario, Jonathan Rivolta di 33 anni, era in casa. Quest'ultimo ha avuto una violenta colluttazione con i due banditi accoltellandone uno per difendersi da un'aggressione. Il ladro, Adamo Massa di origini sinti, è poi morto in ospedale a Magenta dove era stato abbandonato durante la fuga. Al momento, comunque, l'unico fascicolo che risulta essere stato aperto in procura è per tentata rapina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

