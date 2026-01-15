Jonas Vingegaard | Il Giro d’Italia può aiutarmi a preparare meglio il Tour sogno di vincerlo ancora

Jonas Vingegaard ha annunciato la sua prima partecipazione al Giro d’Italia, un’occasione per affinare la preparazione in vista del prossimo Tour de France. Dopo aver conquistato due volte il Tour e la Vuelta, il ciclista danese mira a completare la Tripla Corona, un traguardo raro e ambizioso. La presenza nel Giro rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita e nel raggiungimento di obiettivi storici nel ciclismo professionistico.

Jonas Vingegaard ha da pochi giorni ufficializzato la sua prima partecipazione al Giro d’Italia. Dopo aver vinto per due volte il Tour de France (2022, 2023) e la Vuelta a España 2025, il fuoriclasse danese è ora pronto ad esordire nella Corsa Rosa, mettendo nel mirino la Tripla Corona (vincere tutti e tre i Grandi Giri), impresa riuscita solo a sette corridori nella storia. Il corridore del Team Visma Lease a Bike ha spiegato perché quest’anno ha inserito nel suo programma anche la corsa a tappe italiana e che ruolo il Giro avrà nel suo 2026. Il 29enne, ai microfoni del quotidiano Sporza, ha infatti dichiarato: “Nel mio secondo Grande Giro riesco a pedalare con potenze maggiori rispetto al mio primo Grande Giro dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Il Giro d’Italia può aiutarmi a preparare meglio il Tour, sogno di vincerlo ancora” Leggi anche: Vingegaard sul 2026: "Sogno il Tour de France. Ma penso anche al Giro d'Italia" Leggi anche: Jonas Vingegaard: “Avrei potuto vincere il Tour 2025, lo credo ancora. Alla Visma corriamo seguendo l’istinto” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Jonas Vingegaard sarà al Giro d’Italia 2026! Voglio aggiungere la maglia rosa alla mia collezione; Vingegaard per la prima volta al Giro d’Italia | Voglio aggiungere la maglia rosa alla mia collezione; Giro d’Italia 2026 chi saranno gli uomini di classifica? Vingegaard unico favorito Pellizzari speranza azzurra; Giro d’Italia Napoli capitale del Centro Sud | in Città Metropolitana l’incontro con tutte le città di tappa tra sinergie e strategie di marketing. GIRO D'ITALIA, VINGEGAARD HA DETTO UFFICIALMENTE DI SI' - Il danese debutterà al Giro e correrà anche il Tour: «Questo gioverà al mio livello ed ... tuttobiciweb.it

