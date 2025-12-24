Jonas Vingegaard | Avrei potuto vincere il Tour 2025 lo credo ancora Alla Visma corriamo seguendo l’istinto

Jonas Vingegaard  torna a parlare nuovamente del secondo posto al  Tour de France 2025  e si sofferma  sul modo di correre della Visma Lease a Bike. Il corridore danese, l’unico che sembrava  in grado di fermare la corsa di  Tadej Poga?ar  durante la Grande Boucle, si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Nel podcast Inside the Beehive, Jonas Vingegaard ha parlato del risultato ottenuto in Francia, ricostruendo anche la strategia della sua squadra: “ Il Tour è stata forse la prima volta dalla mia caduta nel 2024 in cui sono tornato più o meno agli stessi numeri di potenza. Ci è voluto molto per arrivarci. 🔗 Leggi su Oasport.it

