Istat | torna a salire export extra Ue
11.37 Torna a crescere l'export verso i Paesi extra Ue sia su base mensile sia annua. A settembre, import +6,1% ed export +5,9%, mentre su base annua l'export segna +9,9% e l'import +16,9%. Su base mensile, trainano le vendite di strumentazione e l'export di beni di consumo non durevoli. Questi, con i beni intermedi, pesano anche sull'import. Su base annua, alla crescita dell'export contribuisce soprattutto la vendita di energia; all'import, i maggiori acquisti di beni non durevoli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sicurezza Stradale in Italia: Analisi ISTAT dei Tassi di Mortalità e Incidentalità Nel 2024 la mobilità in Italia torna ai livelli pre-pandemia, con più spostamenti per lavoro, studio e turismo. I dati mostrano un lieve calo delle vittime di incidenti stradali (-0,3%, 3.0 Vai su Facebook
Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 torna il #CensimentoPermanentePopolazione ? Coinvolti oltre 2.500 Comuni e 1,5 milioni di persone: ogni anno si aggiornano i dati dell’Italia Se hai ricevuto una lettera da parte di #istat, visita: https://istat.it/statistiche- - X Vai su X
Italia, avanzo commercio extra-Ue settembre si riduce, export torna a salire -Istat - A settembre il saldo commerciale italiano con i Paesi extra Ue risulta in surplus di 2,738 miliardi di euro rispetto ai 3,753 miliardi dell'anno prima, con l'export che torna a crescer ... Da msn.com
Istat, a settembre export Usa +34,4%, Import +76,8% - A settembre, cioè dopo l'entrata invigore dei dazi Usa, l'export verso gli Stati Uniti è salito del 34,4%, su base tendenziale (+12,0% al netto dei mezzi di navigazione marittima). Lo riporta ansa.it
Istat, torna a crescere export verso paesi Extra Ue - A settembre l'Istat stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un forte incremento congiunturale per ... Scrive ansa.it