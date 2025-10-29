Istat | torna a salire export extra Ue

11.37 Torna a crescere l'export verso i Paesi extra Ue sia su base mensile sia annua. A settembre, import +6,1% ed export +5,9%, mentre su base annua l'export segna +9,9% e l'import +16,9%. Su base mensile, trainano le vendite di strumentazione e l'export di beni di consumo non durevoli. Questi, con i beni intermedi, pesano anche sull'import. Su base annua, alla crescita dell'export contribuisce soprattutto la vendita di energia; all'import, i maggiori acquisti di beni non durevoli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it