Ischia studenti bevono acqua minerale comprata a scuola e finiscono in ospedale

A Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, quattro studenti sono stati ricoverati in ospedale dopo aver consumato acqua minerale acquistata in una scuola superiore. L’incidente ha suscitato attenzione sulle condizioni igienico-sanitarie e sulle normative relative alla sicurezza delle bevande distribuite nelle strutture scolastiche. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui controlli effettuati per garantire la tutela della salute degli studenti.

Ischia, 15 gennaio 2026 – Quattro studenti sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua minerale da bottiglie acquistate all'interno di un istituto superiore di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. I ragazzi hanno infatti accusato malori e sono stati accompagnati al presidio ospedaliero 'Anna Rizzoli' di Lacco Ameno per accertamenti. Tre di loro sono stati ricoverati nel reparto di Osservazione Breve Intensiva, restando sotto controllo per 24 ore secondo i protocolli previsti in caso di sospetta intossicazione. Una quarta ragazza, che avrebbe solo assaggiato l'acqua senza ingerirla in quantità significativa, è stata trattenuta in via precauzionale.

