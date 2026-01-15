Ischia 4 studenti in ospedale dopo aver bevuto acqua minerale in bottiglia

A Ischia, quattro studenti sono stati ricoverati in ospedale dopo aver consumato acqua minerale in bottiglia. Le loro condizioni sono attualmente stabili e non si registrano complicazioni gravi. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le cause dell'incidente. La situazione è sotto controllo, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

A Casamicciola Terme, nell'isola d'Ischia, quattro ragazzi hanno accusato malori improvvisi in seguito al consumo di acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata e acquistata all'interno di un istituto superiore del comune. I giovani sono stati accompagnati al presidio ospedaliero "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno, sempre nell'isola d'Ischia, per accertamenti. Tre di loro sono stati ricoverati nel reparto di Osservazione Breve Intensiva, restando sotto osservazione per 24 ore secondo i protocolli previsti in caso di sospetta intossicazione. Una quarta ragazza, che avrebbe solo assaggiato l'acqua senza ingerirla in quantità significativa, è stata trattenuta in via precauzionale.

Ischia, studenti bevono acqua in bottiglia a scuola e si sentono male: 4 ricoverati in ospedale, indagini sul lotto di provenienza - Quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi in seguito al consumo di acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata ... msn.com

Ischia, malori dopo aver bevuto acqua minerale a scuola: quattro studenti in ospedale - A Casamicciola Terme quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato improvvisi malori in seguito al consumo di acqua minerale. ilgiornalelocale.it

