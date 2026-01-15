Iran | comandante Pasdaran ' affrontiamo guerra globale e diversificata pronti a rispondere'

Il comandante dei Pasdaran iraniani ha sottolineato che l’Iran si trova ad affrontare una guerra complessa e multifaceteda, che coinvolge aspetti economici, sociali, culturali, politici, di sicurezza e informatici. In questo contesto, il Paese si dichiara pronto a rispondere alle sfide provenienti da molteplici fronti, mantenendo alta la guardia di fronte alle tensioni internazionali e alle minacce emergenti.

Teheran, 15 gen. (Adnkronos) - "L'Iran sta affrontando una guerra globale e diversificata con il nemico: economica, sociale, culturale, politica, di sicurezza e anche nel settore informatico". Lo ha dichiarato Mohammad Karami, comandante delle forze di terra delle Guardie della rivoluzione islamica, citato da Ynet News. "Siamo pronti a rispondere con decisione a qualsiasi errore commettano", ha aggiunto il comandante dei Pasdaran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

