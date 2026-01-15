Iran la chiamata straziante tra una mamma e una figlia | Se parlo ci portano via Hanno ucciso tanta gente

Una telefonata tra madre e figlia del 12 gennaio 2026 rivela le difficili condizioni in Iran, dove proteste e repressione si intrecciano con blackout informativi. La conversazione evidenzia il timore di parlare per paura di conseguenze e testimonia le sofferenze di chi cerca di far sapere al mondo quanto sta accadendo nel paese. Un quadro di tensione e di speranza in un contesto segnato da repressioni e violenze.

Con il popolo iraniano. Senza ambiguità. Brianza Oltre l’Arcobaleno raccoglie e fa propria la chiamata dell’Associazione Radicale Certi Diritti e ribadisce con forza una posizione che non è nuova, ma storica: siamo e ci siamo sempre schierati al fianco del - facebook.com facebook

"Ciao, sono #AntonioPolito, lavoro per il #Corriere e fingo di non sapere che c'è una manifestazione per l' #Iran con #Amnestyinternational venerdì 16 a Roma, Campidoglio, ore 16,30. Ce n'è anche una sabato, chiamata dal Partito Radicale. Ma preferisco disi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.