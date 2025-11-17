Sono una brava mamma | l'audio della donna che ha ucciso il figlio a Trieste tagliandogli la gola

Il bambino è stato ucciso lo scorso 12 novembre a Muggia durante un incontro genitoriale non supervisionato. Tempo prima Olena Stasiuk aveva dichiarato: "Io sono una brava mamma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Traduzione del miglior dialetto d’Italia Sono stata brava amici di @bergamosay ? Ti aspettiamo in negozio per acquistare il merch #cartolibrerialamatita #bergamo #sanpellegrinoterme #bergamasco #dialetto #newcollection #bergamosay - facebook.com Vai su Facebook

“Sono una brava mamma”: l’audio della donna che ha ucciso il figlio a Trieste tagliandogli la gola - È la frase diffusa dalla trasmissione tv Dentro la Notizia che oggi pesa come un macigno sulla vicenda di Olena Stasiuk, 55 anni, arrestata per l'omicidio del figlio ... Segnala fanpage.it

«Sono una brava mamma»: l'audio di Olena Stasiuk prima di uccidere Giovanni, il figlio di 9 anni - Sono le parole che si sentono pronunciare a Olena Stasiuk, la donna di 55 anni che è stata fermata ... msn.com scrive

Il caso di Giovanni a Muggia, l’audio shock a “Dentro la Notizia”: “Io sono una brava mamma” - Nel programma “Dentro la Notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, è stato trasmesso un audio che sta profondamente colpendo l’opinione pubblica. Scrive triestecafe.it