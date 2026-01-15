Intenso e vibrante il verde acido diventa il nuovo alleato del glamour imponendosi sugli abiti da sera delle celeb

Il verde acido si afferma come una tonalità versatile e di tendenza nel mondo della moda, soprattutto negli abiti da sera delle celebrità. Questa sfumatura intensa e vibrante rappresenta un’interpretazione moderna del colore, capace di aggiungere un tocco di originalità e freschezza agli outfit eleganti. La sua presenza testimonia come il colore possa essere un elemento distintivo, senza rinunciare a sobrietà e stile.

e confermando la voglia di colore e audacia che attraversa la moda attuale. Tra le interpreti più convincenti spicca Jenna Ortega, che al Marrakech Film Festival ha scelto un abito di Torlowei Ewoma dalla silhouette fluida, lasciando al colore il ruolo di assoluto protagonista. Emma Chamberlain ha invece puntato su Valentino per il party di W Magazine, indossando un vestito con collo alto e maniche corte, arricchito da una gonna drop-waist in stile fiabesco. Ancora Valentino per Kate Hudson, che alla premiere newyorkese di Song Sang Blue ha sfoggiato un abito in chiffon e seta con cut-out, completato da una mantella rosa chiaro, per un outfit dal fascino etereo.

