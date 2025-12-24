Nel panorama della moda invernale 2025-26, il verde intenso si afferma come il nuovo colore neutro. Presentato nelle passerelle come protagonista, il verde si declina in diverse tonalità, dal profondo al più vivace, offrendo una scelta versatile per questa stagione. Un’interpretazione sobria e raffinata che invita a integrare questa tonalità nelle proprie proposte di stile, valorizzando l’eleganza senza eccessi.

Nell’inverno 2025-26 il verde si prende la scena. Le passerelle lo promuovono a colore portante della stagione, declinandolo lungo uno spettro ampio: dal bosco profondo all’acid green, fino alle sfumature oliva e muschio. È una tonalità che tiene insieme natura e contemporaneità, capace di dare struttura ai capispalla e un’idea di comfort raffinato alla maglieria. Risultato: un passepartout elegante, destinato a entrare stabilmente nel guardaroba invernale. Come portare il verde nella Fall Winter 25-26. La tendenza punta su costruzioni pulite e materiali che ne valorizzano la profondità. Nei cappotti — sia nelle linee più grafiche sia nei volumi morbidi — il verde aggiunge immediatamente un’allure ricercata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il verde intenso è il nuovo neutro: colore chiave dell’eleganza invernale

