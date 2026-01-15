Incontrarsi nel cuore – la danza del Femminile e Maschile interiori

A Pordenone, dal 14 novembre, prende avvio il ciclo di incontri

A partire dal 14 novembre, Pordenone ospita “”, un ciclo di sette incontri esperienziali rivolto a donne e uomini adulti, dedicato al risveglio e all’integrazione delle energie del Sacro Femminile e del Sacro Maschile. Il percorso, condotto da Giulia Mion, si propone di accompagnare i partecipanti in un cammino di consapevolezza e crescita personale attraverso pratiche corporee, meditazione, ritualità e momenti di condivisione, con l’obiettivo di favorire relazioni più autentiche e un maggiore equilibrio interiore. Gli incontri si terranno il venerdì sera, una volta al mese, dalle 20:30 alle 22:30, presso Accademia A. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

