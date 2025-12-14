Jessica Falceri, giovane talento italiana, debutta il 18 dicembre a Vienna come capo balletto del musical su Cher,

© Ecodibergamo.it - Danza e canto nel cuore, a Vienna Jessica è capo balletto del musical su Cher

LA STORIA. Jessica Falceri al debutto il 18 dicembre a Vienna. I primi passi a 4 anni e poi in tv anche con la Cuccarini. Dal 2020 i successi in numerosi teatri mitteleuropei. Ecodibergamo.it

Seguimi per il RISULTATO??????? quanto spaccano le mie bimbe ???? #ballerino #dance #anna #désolé

Danza e canto nel cuore, a Vienna Jessica è capo balletto del musical su Cher - Il prossimo 18 dicembre, a Vienna, avverrà la première del musical “ Cher show ”, diretto da Christopher Tölle: sarò capo balletto». ecodibergamo.it