Inclusione competenze e innovazione sociale | firmato il Protocollo d’Intesa tra UICI Campania e Projenia SCS

È stato firmato questa mattina a Napoli il Protocollo d’Intesa tra UICI Campania e Projenia SCS, segnando un passo importante nel percorso verso l'inclusione, lo sviluppo di competenze e l’innovazione sociale. L’accordo, sottoscritto presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, mira a rafforzare la collaborazione tra le organizzazioni per promuovere iniziative a favore delle persone con disabilità visive e della comunità locale.

Tempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto questa mattina, a Napoli, presso la sede dell' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale della Campania, a Palazzo Caracciolo, in via San Giuseppe dei Nudi 80, il Protocollo d'Intesa tra UICI Campania ETS-APS e Projenia Società Cooperativa Sociale. Alla firma dell'accordo erano presenti il prof. Pietro Piscitelli – Presidente di UICI Campania, il dott. Carlo Verlezza – Segretario regionale UICI Campania, la dott.ssa Clelia De Falco – Presidente Sezione UICI di Benevento e il dott. Luca Mauriello – CEO di Projenia SCS, partner operativo del progetto.

