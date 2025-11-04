Incidente tra due auto a Nichelino una impatta sul marciapiede e si ribalta in mezzo alla strada

Torinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro tra auto a Nichelino intorno alle 13 di martedì 4 novembre all’angolo tra via San Francesco d’Assisi e via Fabio Filzi. Una Fiat Panda si è ribaltata al centro strada dopo avere impattato contro il marciapiede a seguito di un incidente avvenuto con una Fiat Punto che, secondo gli agenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

