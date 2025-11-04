Incidente tra due auto a Nichelino una impatta sul marciapiede e si ribalta in mezzo alla strada

Scontro tra auto a Nichelino intorno alle 13 di martedì 4 novembre all’angolo tra via San Francesco d’Assisi e via Fabio Filzi. Una Fiat Panda si è ribaltata al centro strada dopo avere impattato contro il marciapiede a seguito di un incidente avvenuto con una Fiat Punto che, secondo gli agenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'incidente martedì mattina poco prima delle 7 lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, al bivio A8 A36 Pedemontana e Legnano. Lunghe code e disagi - facebook.com Vai su Facebook

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe in auto e uccide un anziano in carrozzina: l’incidente a Fenegrò, a 5 km dalla Pinetina. Sembra che l’anziano abbia sbandato all’improvviso, forse per un malore @tancredipalmeri #sportitalia - X Vai su X

Violento scontro nell’Aretino, auto distrutta nell’incidente. Salvato il conducente - L’uomo era rimasto in trappola nell’abitacolo, grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato estratto e affidato ai sanitari del 118 ... Si legge su msn.com