Incendio sul tetto di una casa a Fornovo vigili del fuoco al lavoro sulla Cisa

Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha interessato il tetto di un edificio di tre piani a Fornovo, lungo via Nazionale della Cisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’intervento ha permesso di contenere i danni e di evitare conseguenze più gravi per l’abitazione e le persone coinvolte.

Un incendio è divampato nel pomeriggio sul tetto di un'abitazione di tre piani a Fornovo, lungo via Nazionale della Cisa. Le fiamme hanno interessato la copertura dell'edificio, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono operative due squadre del comando provinciale, tuttora impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Dalla centrale del 115 fanno sapere che non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause del rogo. L'area è stata presidiata per consentire l'intervento in sicurezza dei soccorritori e per evitare ulteriori rischi.

