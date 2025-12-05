Lupi buoni e tori con le ali chiude la stagione per famiglie del Teatrino Groggia

Ultimo spettacolo dell'anno per "A pesca di sogni", la Stagione del Teatrino Groggia organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con La Piccionaia: domenica 7 dicembre va in scena Lupi buoni e tori con le ali, di ArteVOX e Teatro del Buratto.

