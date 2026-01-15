In piazza Umberto a Bari si sta completando la facciata di Palazzo Le Giare, un edificio moderno arricchito da vasi colorati e dal design originale sui balconi. L'intervento, in corso, anticipa l'apertura prevista per la primavera, offrendo un nuovo elemento architettonico nel centro della città. La struttura si inserisce nel contesto urbano con un tocco di modernità, mantenendo un equilibrio tra estetica e funzionalità.

In tanti, passeggiando per piazza Umberto a Bari, avevano notato in questi giorni un nuovo e moderno edificio con vasi colorati e dalle curiose forme installati sui balconi. Il mistero è stato presto risolto: si tratta di Palazzo Le Giare, una nuova struttura turistica che sarà pronta la prossima primavera. Il progetto, voluto da Metaresort della famiglia Mazzitelli, è stato realizzato grazie alla creatività dell'architetto di fama mondiale Marco Casamonti. La facciata ospita una vera e propria “casa del collezionista”, posizionando sui balconi a vista una serie di giare di diverso tipo, prendendo spunto dalla tradizione contadina locale, con l’obiettivo di restituire il vero carattere identitario alla principale piazza del centro cittadino, e regalando parallelamente ai futuri ospiti della struttura un senso di appartenenza tutto pugliese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Un murales con i suoi colpi migliori: la nuova facciata della villa di Corvino è piena di bomber – Le foto

Leggi anche: "Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza": gli eventi in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

In piazza Umberto spunta una facciata piena di vasi: in primavera aprirà Palazzo Le Giare - La struttura ricettiva,voluta da Metaresort della famiglia Mazzitelli, è stata realizzato grazie alla creatività dell'architetto di fama mondiale Marco Casamonti ... baritoday.it

Bari, in piazza Umberto spunta Palazzo Le Giare: l’archistar Casamonti firma la struttura ricettiva - È la nuova struttura ricettiva voluta da Metaresort che torna a vivere grazie alla genialità dell’architetto di fama mondiale Marco Casamonti ... telebari.it