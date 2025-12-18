Un murales con i suoi colpi migliori | la nuova facciata della villa di Corvino è piena di bomber – Le foto

La facciata della villa di Corvino si trasforma in un vero e proprio murales, un omaggio ai suoi colpi migliori. Un regalo speciale, insolito e singolare, per festeggiare i 76 anni di Pantaleo Corvino, il direttore sportivo del Lecce noto per la sua abilità nell’individuare talenti. Un tributo artistico che celebra la sua passione e il suo talento, scritto a caratteri indelebili sulla parete come sui cuori di chi lo conosce.

Pantaleo Corvino non sbaglia mai un attaccante. Si sa, è scritto su tutti i muri. Ma letteralmente: perché il direttore sportivo del Lecce ha compiuto 76 anni il 12 dicembre e ha deciso di farsi un regalo speciale, insolito e singolare. Corvino ha deciso di rendere la facciata di casa sua – a Vernole in provincia di Lecce – un museo degli attaccanti visibile a tutti. Sulle facciate della sua abitazione ha fatto dipingere due maxi sagome che lo raffigurano indicare vari attaccanti (dipinti sull’altra facciata) davanti alle curve di Lecce e Fiorentina. ‹ › 1 2. ‹ › 2 2. E non attaccanti a caso, ma tutte le punte acquistate in carriera, perché “si può sbagliare la moglie, ma mai il centravanti”, ha dichiarato in passato Corvino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

