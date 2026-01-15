Il sogno di Ademola Lookman si spegne in semifinale | Marocco in finale ai calci di rigore

Ademola Lookman e la nazionale nigeriana hanno visto interrompersi il loro cammino in semifinale, superata dal Marocco ai rigori nello stadio di Rabat. La squadra marocchina, sostenuta dal proprio pubblico, ha conquistato la finale, che si disputerà contro il Senegal. Un risultato che segna la conclusione di un percorso importante, lasciando comunque spazio a riflessioni sulle prestazioni e sulle opportunità future.

Il sogno di Ademola Lookman e di tutta la Nigeria si spegne ad un passo dall'ultimo atto. La semifinale nello stadio di Rabat premia il Marocco padrone di casa, spinto da decine di migliaia di tifosi sugli spalti, fino a conquistare ai calci di rigore la finale, dove affronterà il Senegal. Per l'attaccante nerazzurro è forte la delusione: è rimasto in campo 120 minuti, intoccabile nello scacchiere delle Super Eagles, costrette però ad una partita soprattutto difensiva, combattuta, senza mai riuscire a sprigionare il proprio potenziale d'attacco. Oltre ad un tentativo intorno al quarto d'ora che impegna il portiere Bono, per il resto la partita del numero 11 dell'Atalanta è di combattimento, con pochissimi spazi e perdendo il duello con El-Aynaoui, mediano della Roma di Gasperini, che spesso e volentieri lo riesce a oscurare giocando d'anticipo.

