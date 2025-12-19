Il Bologna vola in finale di Supercoppa | battuto l’Inter 4-3 ai calci di rigore

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pirotecnico vantaggio meneghino in avvio con la volée di Bonny, poi il penalty di Orso riequilibra il discorso prima dell’intervallo. Nella ripresa, invece, sono entrambi i portieri a salvare il risultato portando la semifinale ai calci di rigore. Ravaglia para i tiri di Bastoni e Bonny, mentre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

