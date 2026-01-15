Il protocollo prevede che le Royal possano indossarla al raggiungimento dell' età adulta ma la principessina potrebbe sfoggiarne una molto prima del previsto  

A soli 10 anni, la principessa Charlotte suscita già interesse per le sue scelte di eleganza. Sebbene il protocollo stabilisca che le regine possano indossare le tiara al raggiungimento dell’età adulta, si sussurra che la principessina potrebbe sfoggiarne una prima del previsto. Tra le opzioni più probabili, una tiara della collezione reale o quella Spencer, appartenuta a Diana, dal valore stimato di circa 500mila euro.

H a solo 10 anni, ma già si specula su quale tiara indosserà per prima la principessa Charlotte. Potrebbe sceglierne una dalla prestigiosa collezione della Corona oppure optare per la preziosissima tiara Spencer, appartenuta alla nonna Diana, con un valore stimato intorno ai 500mila euro. Ma nel caso di Charlotte bisognerà attendere ancora anni. Perché nonostante la piccola sia terza in linea di successione al trono, una regola non scritta del protocollo inglese richiede che una tiara – simbolo di autorità e di alto rango all’interno dell’istituzione monarchica – venga indossata da una Royal per  la prima volta solo il giorno delle nozze o non appena diventata ufficialmente una Working Royal. 🔗 Leggi su Iodonna.it

