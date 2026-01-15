Il presidente nazionale di Federginnastica in visita a Chieti | Lavoreremo insieme per migliorare la struttura e i servizi

Il presidente di Federginnastica, Andrea Facci, ha visitato Chieti per incontrare l’amministrazione comunale e discutere di miglioramenti nella struttura e nei servizi dedicati alla ginnastica. Accompagnato dal vice presidente Franco Mantero e dalla fondatrice dell’Asd Armonia d’Abruzzo, l’incontro ha rappresentato un’occasione per definire collaborazioni e interventi finalizzati allo sviluppo del settore nel territorio.

Il presidente della Federazione nazionale di ginnastica, Andrea Facci, è stato in visita a Chieti dove mercoledì ha incontrato l'amministrazione comunale insieme al il vice presidente vicario, Franco Mantero e alla fondatrice e motore dell'Asd Armonia d'Abruzzo, che ha la gestione del.

