Il presidente nazionale di Federginnastica in visita a Chieti | Lavoreremo insieme per migliorare la struttura e i servizi

Da chietitoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di Federginnastica, Andrea Facci, ha visitato Chieti per incontrare l’amministrazione comunale e discutere di miglioramenti nella struttura e nei servizi dedicati alla ginnastica. Accompagnato dal vice presidente Franco Mantero e dalla fondatrice dell’Asd Armonia d’Abruzzo, l’incontro ha rappresentato un’occasione per definire collaborazioni e interventi finalizzati allo sviluppo del settore nel territorio.

