“Un grande successo, su una scala da 1 a 10, l’incontro con Xi è stato 12”, ha detto Trump al termine del bilaterale con Xi, che si è svolto all’interno di una base militare nei pressi dell’aeroporto internazionale di Gimhae. Poi, parlando a bordo dell’Air Force One, il tycoon ha annunciato che “la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Xi, il tycoon: “Lavoreremo insieme su pace in Ucraina, accordo su terre rare”, presidente Cina: “Realizzeremo progetti concreti”