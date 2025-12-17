Adottato il Piano strutturale intercomunale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia

Il 17 dicembre 2025 è stato adottato il Piano strutturale intercomunale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, segnando un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la pianificazione urbanistica delle due comunità.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – . Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri è stato adottato, con voto favorevole della maggioranza e l'astensione dei gruppi di minoranza, il Piano strutturale intercomunale (PSI) dei comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia. Si tratta di uno dei provvedimenti più importanti dell'attività di pianificazione dell'Amministrazione comunale. Il precedente piano strutturale, approvato nel 2003 e successivamente adeguato nel 2014, è rimasto in vigore per oltre venti anni, rendendo necessario un nuovo strumento aggiornato alle normative e alle esigenze attuali del territorio.

