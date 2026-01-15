Il passato è già futuro | al Teatro della Tosse va in scena 1984

Il Teatro della Tosse presenta “1984” nei giorni 16 e 17 gennaio presso la Sala Campana dei Teatri di Sant'Agostino. La produzione, a cura di Teatro Binario 7 e diretta da Corrado Accordino, adatta il celebre romanzo di George Orwell a un allestimento teatrale. Un’occasione per riflettere sui temi del controllo e della libertà, in un allestimento fedele e sobrio.

Venerdì 16 e sabato 17 gennaio è in scena alla Sala Campana dei Teatri di Sant'Agostino "1984", nella versione di Teatro Binario 7, drammaturgia e regia di Corrado Accordino da George Orwell. Una rielaborazione attualissima di un grande classico come inquietante profezia del nostro presente, una dura riflessione sulla dittatura del pensiero unico, sul controllo, sulla manipolazione mediatica e sulla perdita della libertà. Uno spettacolo che, portando in scena l'orrore di chi ha perso la coscienza, vuole essere un inno al valore del pensiero indipendente e non allineato come unica via per restare umani, in un mondo il cui il vero virus è l'adeguamento incondizionato al credere collettivo.

