In occasione del cinquantesimo anniversario di La Repubblica, Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza della libertà di stampa come elemento fondamentale per il bene comune. In una lettera rivolta al quotidiano, il Papa evidenzia come un’informazione libera e responsabile sia essenziale per il dialogo e la crescita della società. Il messaggio richiama l’impegno a sostenere una stampa indipendente e a promuovere valori di trasparenza e pluralismo.

Papa Leone XIV ha scritto al quotidiano La Repubblica, in occasione del suo cinquantesimo anniversario dalla fondazione. “Quotidianamente avete raccontato mezzo secolo di storia, coltivando il rapporto con i vostri lettori che vi ha portato sin qui. Il vostro è un giornale radicato in tante città, ma che ha in Roma, la diocesi del Papa, un punto di osservazione privilegiato sulle vicende dell’Italia e del mondo, la sua sede principale. Con libertà avete letto le pagine di questi cinquant’anni. E raccontato la storia della Chiesa. E’ questo il senso della libertà di stampa, che pur nella diversità di opinioni, dei punti di vista, delle culture, deve sempre agire con trasparenza, con correttezza, e offrire quella possibilità di confronto che quando non è ostile contribuisce al bene comune e all’unità del genere umano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Papa scrive a La Repubblica: “La libertà di stampa contribuisce al bene comune”

Leggi anche: Fiumicino, l’opposizione: “Il Comune attacca la libertà di stampa”

Leggi anche: Ungheria: Graziano (Pd), 'attacco a Repubblica fuori luogo e contro libertà di stampa'

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mattarella scrive al Papa: “Pace giusta e duratura non è utopia per ingenui ottimisti” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio a Papa Leone XIV in occasione della 59esima Giornata mondiale della pace. msn.com